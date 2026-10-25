У ПАР готують єдиний порядок реєстрації програм раннього навчання — TimesLIVE

У ПАР міністерство базової освіти працює над запровадженням єдиного порядку реєстрації програм раннього навчання. Ініціатива є частиною плану Bana Pele, що передбачає залучення ще 1,2 млн дітей до якісних програм раннього навчання до 2030 року. Про це повідомляє TimesLIVE.

Міністерка базової освіти Сівіве Гварубе заявила, що нинішня процедура є надто складною для надавачів послуг. Для реєстрації однієї програми потрібна участь соціального працівника, фахівця з екологічного здоров’я, муніципалітету та провінційного департаменту. За її словами, відомства й муніципалітети мають узгодити вимоги та допомагати заявникам із їх виконанням.

Доступ до субсидій

Реєстрація або умовна реєстрація в департаменті базової освіти є умовою доступу до щоденної державної субсидії у 24 ранди на дитину. Кошти призначені для покриття витрат на роботу програм і придбання навчальних матеріалів. У жовтні минулого року суму підвищили з 17 до 24 рандів.

Для отримання субсидії програми спочатку мають пройти етап бронзового статусу, а потім здобути срібний або золотий. Це потребує додаткових документів та перевірок відповідності вимогам. Від січня до вересня срібне або золоте схвалення отримали 1343 програми.

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За оцінкою, близько 1 млн дітей віком від трьох до п’яти років у ПАР не відвідують програми раннього навчання. Гварубе повідомила, що в країні зареєстровано майже 40 тис. таких програм, які охоплюють 1,6 млн дітей.

Проблеми реєстрації

У провінції Гаутенг, за словами члена виконавчої ради з питань освіти Лебоганга Майле, незареєстрованими залишаються приблизно 5900 програм. Серед перешкод він назвав вимоги щодо зонування, пожежної та харчової безпеки, а також нестабільне водо- й електропостачання в неформальних поселеннях.

Генеральна директорка Early Learning Resource Unit Трейсі Форчун наголосила, що доступність раннього навчання пов’язана зі сталою моделлю фінансування. План Bana Pele також передбачає модернізацію державних систем, цифровізацію ключових функцій і поліпшення результатів розвитку дітей: частка дітей із показником «на належному рівні» в індексі Thrive by Five має зрости з 46% у 2024 році до 51% у 2030-му.

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