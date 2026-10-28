У ПАР індійцю висунули обвинувачення у вбивстві поліцейської — TimesLIVE

У місті Ліхтенбург у ПАР громадянин Індії Акілеш Гупта постав перед районним судом за обвинуваченням у вбивстві 53-річної співробітниці поліції Енніс Нортман. Йому також інкримінують порушення імміграційного законодавства, керування автомобілем без чинного водійського посвідчення та умисне пошкодження майна, повідомляє TimesLIVE.

Обставини загибелі поліцейської

За даними поліції, 19 жовтня Нортман, яка служила в підрозділі кримінальної розвідки провінції Північно-Західна в окрузі Нгака-Модірі-Молема, виконувала службові обов’язки. Вона переходила під’їзну дорогу біля торгового центру Lichtenburg Mall на вулиці Доктора Нельсона Мандели, коли її, за версією правоохоронців, збив позашляховик BMW.

Поліцейську доправили до лікарні бригадою екстреної медичної допомоги з тяжкими травмами. Того ж вечора вона померла. За даними слідства, на відеозаписі зафіксовано, як Гупта нібито наїхав на правоохоронницю. Спочатку йому висунули обвинувачення у спричиненні смерті з необережності, згодом його перекваліфікували на вбивство.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Справу відклали до листопада

23-річний Гупта вперше з’явився перед судом 21 жовтня, після чого його залишили під вартою до наступного слухання. Справу відклали до 6 листопада для призначення перекладача з гінді та можливого подання клопотання про звільнення під заставу.

Речниця Національної прокуратури Ліндіве Мабаса заявила, що підозрюваний нібито не має дійсних документів для перебування у ПАР. За її словами, він прибув до країни за гостьовою візою у 2024 році, термін дії якої вже сплив.

Читай нас у