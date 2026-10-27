У ПАР юристи поставили під сумнів тариф R286 за годування собаки — Daily Maverick

У муніципальному притулку для тварин Нельсон-Мандела-Бей у Карієзі, ПАР, адвокати SPCA поставили під сумнів тарифи колишнього оператора Busy Bees. У тендерній документації, за їхніми даними, було зазначено R286 на день за годування одного собаки та R165 — одного кота.

Як повідомляє Daily Maverick, у звіті адвокатів також ідеться про R200 на день за прибирання вольєра для собаки та R360 — за прибирання приміщення для котів. Забір безпритульної тварини у робочий час коштував R5 за кілометр, а після робочого часу, у вихідні та свята — R725 за кілометр.

Порівняння з попереднім оператором

Busy Bees почала керувати муніципальним притулком у січні 2026 року, змінивши SPCA, яка управляла ним від імені міста понад 50 років. За даними видання, у 2025 році за часів SPCA щоденне годування собаки або кота коштувало муніципалітету R17,37, а прибирання вольєра чи приміщення для котів — R9,35. Тариф на забір тварини становив R5,88 за кілометр незалежно від часу та дня.

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У звіті юридичної фірми також порушено питання щодо виплат постачальнику послуг, які, за твердженням авторів документа, перевищили R750 тис., виділені на тендер, а також щодо процедури присудження контракту. Речник муніципалітету Сітембісо Сояя заявив, що ставки визнали «досить порівнянними», пославшись на відмінність періодів надання послуг, інфляцію, операційні витрати та інші ринкові чинники.

Робота притулку

У березні Animal Anti-Cruelty League звернулася до суду з терміновою заявою щодо поліпшення послуг. Суд постановив, що Busy Bees має покращити умови утримання тварин, а муніципалітет — сприяти призначенню кваліфікованого персоналу.

Контракт Busy Bees завершився у червні, а трирічний тендер на нового оператора ще не присудили. Працівник SPCA, який перебуває на частині території, заявив виданню, що робота притулку майже зупинилася. Водночас Сояя стверджує, що заклад працює, а для його щоденного управління призначили нового постачальника послуг.

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