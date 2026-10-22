У ПАР Карріма обвинувачують у замаху на викрадення авто Absa — Daily Maverick

У Мусіні, ПАР, пов’язаному з Африканським національним конгресом бізнесмену Суліману Карріму висунули обвинувачення у замаху на крадіжку та відмиванні грошей. Як повідомляє Daily Maverick, 22 жовтня він ненадовго постав перед магістратським судом Мусіни. Справу пов’язують із ймовірною спробою вивезти з країни два автомобілі, що належать Absa.

Розгляд його клопотання про заставу перенесли на 30 жовтня. За даними видання, у суді не було можливості призначити слухання, оскільки розклад уже був заповнений іншими справами. Після перерви суд також поінформували, що Каррім має повернутися до Преторії на лікування в лікарні. Він перебуває під вартою у виправному центрі Kgosi Mampuru II у Преторії.

Автомобілі Absa та документи

Представниця національної поліції Атленда Мате заявила, що 22 липня правоохоронці на прикордонному пункті Бейтбридж у Мусіні перехопили два автомобілі, які, за попередніми даними, перевозили з Мафікенга до кордону для подальшого вивезення до Малаві.

За її словами, для законного перетину кордону мали бути оформлені банківські документи-дозволи. Проте необхідний дозвіл нібито не надали, після чого, за версією поліції, були організовані підроблені банківські документи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Речниця прокуратури провінції Лімпопо Машуду Малабі заявила, що Каррім нібито діяв у змові зі своїми працівниками, намагаючись викрасти два автомобілі Absa та вивезти їх із країни за підробленими документами. За її словами, двоє обвинувачених уже перебувають під вартою після затримання під час нібито спроби перетнути кордон із Зімбабве через Бейтбридж на цих автомобілях.

Інше провадження

Нові обвинувачення висунули менш ніж за тиждень після затримання Карріма 16 жовтня в міжнародному аеропорту OR Tambo, коли він готувався залишити країну. Це сталося на тлі спору через його неявку до комісії Мадланги, де він мав завершити свідчення. Комісія раніше вирішила ініціювати кримінальне провадження через його неодноразову неявку та відмову пройти незалежне медичне обстеження.

28 жовтня Каррім має з’явитися до магістратського суду Преторії, де очікується рішення щодо його клопотання про заставу у справі про неявку до комісії Мадланги.

Читай нас у