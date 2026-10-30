У ПАР кількість арештів у справах про корупцію зросла до 44 — TimesLIVE

У ПАР після затримання трьох людей у справі про шахрайство з паспортами загальна кількість арештів у справах про корупцію в Департаменті внутрішніх справ із липня 2024 року сягнула 44. За цей самий період відомство звільнило 98 посадовців, повідомляє TimesLIVE.

Справа про паспорти

Серед трьох затриманих — двоє колишніх працівників департаменту та ще одна людина. Їх затримали у зв’язку зі справою про шахрайство з паспортами у відділенні департаменту в місті Ботавіль, провінція Вільна Держава, у 2023 році.

Затримання відбулися після розслідування антикорупційного підрозділу департаменту та Hawks щодо шахрайського оформлення десяти заяв на отримання паспортів. Підозрювані постали перед магістратським судом Ботавіля в понеділок, а розгляд справи перенесли на 20 січня 2027 року.

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Біометрична перевірка

За даними департаменту, схема передбачала використання вразливостей застарілих систем для отримання південноафриканських паспортів шляхом заміни фотографій. Відомство заявило, що запровадило біометричну верифікацію, аби закрити частину лазівок, якими користувалися для паспортного шахрайства.

Міністр внутрішніх справ Леон Шрайбер заявив, що тих, хто використовував слабкі місця в системах департаменту, притягатимуть до відповідальності. За його словами, програма цифрової трансформації відомства має не лише реагувати на шахрайство, а й усувати можливості для нього.

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