У ПАР колишній керівник кримінальної розвідки оскаржив обшук — TimesLIVE

У ПАР колишній керівник кримінальної розвідки, генерал-майор Мулангі Мпхего звернувся до Високого суду Преторії з вимогою визнати незаконним поліцейський обшук у його будинку в Midstream Estate у Сентуріоні. Він також просить негайно повернути вилучене майно, зокрема три ліцензовані одиниці зброї, паперові юридичні документи та мобільний телефон, повідомляє TimesLIVE.

Заява пов'язана з дводенним обшуком на початку липня. Операцію провели в межах розслідування ймовірної змови з метою вбивства, умисного вбивства та перешкоджання правосуддю. Держава також розслідує твердження, що Мпхего міг бути причетний до викрадення конфіденційних поліцейських матеріалів його покійного друга — заступника національного комісара поліції Сінділе Мфазі, який помер від отруєння у 2021 році.

Питання до ордера

Юристи Мпхего заявили, що магістратський суд Тембіси не знайшов запису про заяву на видачу ордера або супровідну заяву під присягою. Старший магістрат Генро дю Плессі у листі від 17 вересня підтвердив, що підписав ордер на обшук 6 липня, але копію документа того дня не внесли до реєстру ордерів відповідно до статті 21. Він зазначив, що не пам'ятає, чому цього не зробили.

Мпхего стверджує, що це свідчить про видачу ордера «в умовах повного процедурного вакууму». Він також заявляє, що поліцейські вийшли за межі ордера: додаток до нього дозволяв вилучати електронні пристрої, зокрема телефони, ноутбуки та портативні носії даних, однак під час операції вилучили також зброю, набої та коробки паперових документів.

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Заяви про наслідки вилучення

За словами Мпхего, під час обшуку в його будинку перебували озброєні люди в масках і камуфляжі без розпізнавальних знаків. Він заявив, що вони брали безпосередню участь в огляді помешкання, відкривали сейф і торкалися його зброї. Ці твердження є позицією заявника у справі.

Мпхего також каже, що вилучена SIM-картка була основним каналом двофакторної автентифікації для 14 корпоративних банківських профілів його компаній. За його словами, через це він не може здійснювати платежі постачальникам і виплачувати зарплати. Він також стверджує, що після вилучення зброї витратив понад 680 тисяч рандів на послуги приватної охорони.

У понеділок Мпхего затримали за незаконне зберігання понад 100 набоїв, знайдених під час обшуку. Після слухання в магістратському суді Йоганнесбурга його звільнили під заставу в 5 тисяч рандів. Поліція подала документи про намір заперечувати проти заяви. Розгляд справи призначено на 27 жовтня.

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