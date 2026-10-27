У ПАР магістрат Преторії Наїр не визнав вини за обвинуваченням у корупції — TimesLIVE

У ПАР відсторонений головний магістрат Преторії Дезмонд Наїр не визнав вини за обвинуваченням у корупції на початку судового процесу у спеціалізованому суді з комерційних злочинів у Преторії. Про це повідомляє TimesLIVE.

Суть обвинувачень

Наїра обвинувачують у тому, що у вересні 2016 року він нібито отримав модернізацію системи безпеки у своєму будинку в провінції Гаутенг вартістю приблизно 200 тисяч рандів. За версією обвинувачення, роботи фінансувала компанія African Global Operations, раніше відома як Bosasa.

Йдеться про встановлення електричної огорожі, сигналізації, периметральних сенсорів і системи відеоспостереження. Обвинувачення стверджує, що ці роботи нібито запропонували та виконали в обмін на нечесні або неналежні дії Наїра на його впливовій посаді представника судової влади.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перебіг слухань

Звинувачення проти Наїра вперше пролунали 2019 року під час комісії з розслідування захоплення держави. У лютому 2020 року його відсторонили від виконання обов'язків.

За словами речника Директорату з розслідування корупції Генрі Мамотхаме, першим свідком обвинувачення став працівник дочірньої компанії Bosasa. Він дав свідчення про ймовірне встановлення систем безпеки в будинку обвинуваченого. Слухання мають продовжитися у вівторок.

Читай нас у