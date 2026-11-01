У ПАР Малема пообіцяв повернути муніципалітетам захоплені будівлі — TimesLIVE

Лідер партії EFF Джуліус Малема на передвиборчому мітингу Tshela Thupa на стадіоні Orlando в Йоганнесбурзі, ПАР, пообіцяв рішучі дії проти осіб, які захоплюють будівлі. За його словами, таку нерухомість слід повернути муніципалітетам і перетворити на доступне житло для працівників та студентів.

Як повідомляє TimesLIVE, Малема заявив, що злочинні синдикати захоплюють будинки в районах Гіллброу, Береа, Джуберт-Парк і Маршаллтаун та збирають орендну плату з людей, які потребують житла. Він також згадав пожежу в Маршаллтауні у серпні 2023 року в будівлі, що належала місту Йоганнесбург.

Захоплені й занедбані будівлі

Малема заявив, що партія не розрізнятиме громадян ПАР та іноземців у питанні незаконного захоплення нерухомості. Він сказав, що від 5 листопада, коли мають відбутися вибори, причетних до захоплення будівель у Йоганнесбурзі вважатимуть злочинцями.

За словами політика, проблема стосується також центральних районів Дурбана й району Пойнт, центральної ділової зони KuGompo City та Баффало-Сіті у Східнокапській провінції. Малема також розкритикував кероване партією DA місто Кейптаун, звинувативши його в нездатності формалізувати неформальні поселення та забезпечити їхніх мешканців належними послугами.

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Критика муніципальних послуг

Значну частину виступу Малема присвятив перебоям із водопостачанням, каналізаційним стокам, стану доріг і вуличного освітлення. Він заявив, що у Хамманскраалі люди померли під час спалаху холери, пов’язаного із забрудненою водою, та звинуватив місто Тшване в неналежному утриманні інфраструктури водоочищення.

Політик також згадав Гіяні, де, за його словами, попри значні витрати на водні проєкти мешканці досі долають великі відстані по воду. Він вказав на витоки води й сухі крани в Рустенбурзі та тривалі відключення води в районах Мазервелл, КваНобуле й КваЗакхеле в Нельсон-Мандела-Бей.

Серед інших проблем Малема назвав незібране сміття, каналізаційні стоки та пошкоджені дороги в низці муніципалітетів. Він стверджував, що в окремих громадах Східнокапської провінції діти змушені переходити річки дорогою до школи через відсутність мостів, а жителі районів Квазулу-Наталю користуються водними джерелами разом із тваринами.

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