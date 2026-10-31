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У ПАР перед виборами обговорили політичні та економічні реформи — TimesLIVE

UA.NEWS 31 Жовтня 2026 03:17
У ПАР перед виборами обговорили політичні та економічні реформи — TimesLIVE

У ПАР за кілька днів до місцевих виборів 4 листопада політичні та бізнес-лідери обговорили політичне й економічне оновлення країни. Розмова стосувалася реформ, які мають виходити за межі самого голосування.

Форум перед місцевими виборами

За даними TimesLIVE, форум організував Фонд Кгалеми Мотланте. У ньому взяли участь впливові представники політики та бізнесу Південної Африки.

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Політичне та економічне оновлення

Учасники дискусії розглядали шляхи політичних і економічних перетворень у країні. Окремою темою стали реформи місцевого врядування після виборів, про що йдеться в описі матеріалу TimesLIVE.

Видання оприлюднило запис обговорення напередодні голосування до органів місцевого самоврядування. У матеріалі не наведено конкретних рішень або погоджених планів за підсумками форуму.

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