У ПАР перед виборами обговорили політичні та економічні реформи — TimesLIVE
У ПАР за кілька днів до місцевих виборів 4 листопада політичні та бізнес-лідери обговорили політичне й економічне оновлення країни. Розмова стосувалася реформ, які мають виходити за межі самого голосування.
Форум перед місцевими виборами
За даними TimesLIVE, форум організував Фонд Кгалеми Мотланте. У ньому взяли участь впливові представники політики та бізнесу Південної Африки.
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Політичне та економічне оновлення
Учасники дискусії розглядали шляхи політичних і економічних перетворень у країні. Окремою темою стали реформи місцевого врядування після виборів, про що йдеться в описі матеріалу TimesLIVE.
Видання оприлюднило запис обговорення напередодні голосування до органів місцевого самоврядування. У матеріалі не наведено конкретних рішень або погоджених планів за підсумками форуму.