У Полокване, ПАР, п’ятьох поліцейських, яких обвинувачують у сприянні уникненню імміграційних процедур 46 іноземцями без документів, відпустили під заставу у 1 000 рандів кожного. Поліцейські, які служать у Міжнародному аеропорту Полокване, постали перед магістратським судом міста.

Як повідомляє TimesLIVE, їм висунули обвинувачення у перешкоджанні здійсненню правосуддя та порушенні Закону про імміграцію. Речник поліції провінції Лімпопо Малесела Ледваба заявив, що слухання відклали до 30 листопада для подальшого розслідування.

Обставини справи

Обвинувачення пов’язані з інцидентом 17 квітня 2025 року. Тоді дорожній інспектор зупинив на трасі N1 поблизу Полокване 22-місний мікроавтобус Mercedes-Benz, у якому перебували 46 іноземців без документів.

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Водія заарештували, а мікроавтобус супроводили до пункту зважування на N1 у Полокване для подальшого оформлення. Після підтвердження, що всі 46 пасажирів не мали документів, дорожній інспектор звернувся по допомогу до поліцейських з Міжнародного аеропорту Полокване.

Версія слідства

За версією слідства, на місце прибули четверо поліцейських-чоловіків та одна поліцейська. Вони повідомили дорожньому інспектору, що домовилися з начальником відділку перевезти групу до поліцейського відділку Полокване для подальших процедур.

Однак, коли начальник відділку та інспектор згодом перевірили інформацію, у відділку не виявили ані поліцейських, ані 46 іноземців. Справу передали до провінційного антикорупційного підрозділу, а директор прокуратури згодом розпорядився висунути обвинувачення п’ятьом правоохоронцям.

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