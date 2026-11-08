У ПАР подали позов на 637 тисяч рандів проти Фонду Табо Мбекі — TimesLIVE

У ПАР компанія True North Events & Communications подала позов проти Фонду Табо Мбекі на 637 371,25 ранда. Як повідомляє TimesLIVE, вимоги пов’язані зі скасуванням заходу African Peace and Security Dialogue.

Витрати на підготовку

Компанія стверджує, що після скасування заходу зазнала значних витрат на його підготовку та витрат, пов’язаних із постачальниками. У TimesLIVE цей захід названо флагманським African Peace and Security Dialogue.

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Сума вимог

Заявлена до стягнення сума становить 637 371,25 південноафриканського ранда. Йдеться не про встановлений судом обов’язок фонду сплатити кошти, а про вимогу, яку висуває компанія. True North Events & Communications пов’язує свої фінансові претензії з підготовкою події, яку згодом скасували.

Позов спрямований проти Фонду Табо Мбекі в ПАР. Про нього та заявлені компанією витрати повідомило видання TimesLIVE. Матеріал описує вимогу компанії, а не рішення суду.

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