У ПАР подали заяву про секвестрацію майна екскерівника RAF Летсоало — TimesLIVE

У ПАР юридична фірма Motalane Attorneys звернулася до Високого суду Гаутенгу в Преторії з проханням тимчасово секвеструвати майно колишнього генерального директора Фонду дорожньо-транспортних пригод (RAF) Коллінза Летсоало. Фірма стверджує, що він заборгував їй 1 059 736,11 рандів за юридичні послуги та супутні витрати, повідомляє TimesLIVE.

Заявлений борг за юридичні послуги

У засновницькій заяві, поданій 16 жовтня, адвокат Еммануель Моялефа Моталане зазначив, що Летсоало найняв фірму у травні 2025 року для юридичного супроводу справи, пов’язаної з RAF. За твердженням адвоката, сторони домовилися про оплату 3 000 рандів за годину, а також про відшкодування витрат фірми.

Motalane Attorneys заявляє, що надавала послуги за вказівками Летсоало з травня до грудня 2025 року, а рахунки підлягали оплаті після їхнього виставлення. Станом на кінець грудня сума нібито досягла понад 1 млн рандів. За словами Моталане, неодноразові вимоги про оплату, надсилані з січня до жовтня 2026 року, результату не дали.

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Повідомлення Летсоало в матеріалах справи

Ключовим доказом у заяві фірма називає повідомлення, яке Летсоало, за її твердженням, надіслав 4 жовтня. У ньому він нібито повідомив, що не має коштів і мусив домовлятися про оплату навчання та інших витрат. Моталане трактує це повідомлення як визнання боргу й свідчення фінансових труднощів відповідача.

6 жовтня фірма надіслала Летсоало вимогу сплатити борг упродовж п’яти днів. У заяві зазначено, що на момент її підготовки він не погасив суму, не надав забезпечення та не запропонував графіка виплат. Фірма просить суд видати припис, за яким Летсоало й інші зацікавлені сторони мають пояснити, чому його майно не слід передати під остаточну секвестрацію. Сам Летсоало не відповів на запитання видання.

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