У ПАР померла антиапартеїдна активістка Шейла Барсел — Daily Maverick

У Кейптауні, ПАР, 31 жовтня у віці 82 років померла антиапартеїдна активістка Шейла Барсел. Вона була однією з організаторок, які підтримували роботу руху проти апартеїду: допомагала ув’язненим здобувати освіту, організовувала зустрічі, підтримувала мережі зв’язку та займалася стипендіями. Про це повідомляє Daily Maverick.

Робота в студентському русі

Барсел, уроджена Шейла Лапінскі, народилася 3 липня 1944 року в Йоганнесбурзі. Вона навчалася в Університеті Вітватерсранда, де долучилася до студентської політики. Згодом переїхала до Кейптауна та працювала в Національній спілці південноафриканських студентів Nusas, де стала генеральною секретаркою.

У 1973 році влада апартеїду видала щодо неї заборонний наказ разом із сімома іншими керівниками Nusas. Барсел не могла відвідувати зібрання, освітні заклади, фабрики та друкарні, а також була обмежена трьома магістерськими округами. Вона була єдиною з восьми керівників Nusas, хто перебував під дією повного п’ятирічного наказу, що завершився у 1978 році.

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Захист прав ЛГБТК+ та державна служба

Після завершення дії заборони Барсел працювала у текстильній галузі, брала участь у феміністичних ініціативах і русі за права лесбійок та геїв. У 1983 році вона очолила кейптаунський осередок Gay Association of South Africa, а згодом стала однією із засновниць Lesbians and Gays Against Oppression.

У 1990-х Барсел разом з іншими активістами переконувала Африканський національний конгрес включити права геїв і лесбійок до політичної програми. Вона також входила до виконавчого органу National Coalition for Gay and Lesbian Equality, чия кампанія сприяла внесенню до Конституції ПАР 1996 року захисту від дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. Після виборів 1994 року вона перейшла на державну службу та увійшла до Strategic Management Committee, куди її запросив Ебрагім Расул, тодішній член виконавчої ради Західної Капської провінції з питань охорони здоров’я та соціального добробуту.

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