У ПАР протестувальники вимагають докази інвестицій у 5 млн рандів — Daily Maverick

У ПАР учасники антиіммігрантських протестів вимагають від іноземних власників бізнесу підтвердити інвестиції щонайменше на 5 млн рандів. Цю вимогу використовують для тиску на торговців і закриття крамниць, хоча вона стосується лише певних заяв на отримання бізнес-візи, повідомляє Daily Maverick.

Заяви міністрів і протести

23 жовтня 2024 року міністерка розвитку малого бізнесу Стелла Ндабені-Абрагамс заявила в парламенті, що для отримання бізнес-візи іноземець має інвестувати в економіку щонайменше 5 млн рандів. Подібну заяву робила також міністерка в президії Хумбудзо Нтшавхені.

Невдовзі рух Operation Dudula почав стверджувати, що іноземні підприємці не можуть вести діяльність без такої інвестиції. У червні протестувальники, за даними видання, домоглися закриття магазинів, що належали іноземцям, у Лайденбурзі провінції Мпумаланга, вимагаючи доказів інвестицій у 5 млн рандів.

Того ж місяця муніципалітет Alfred Duma закрив магазини, що належали іноземцям, під час кампанії з перевірки дотримання вимог. Один із власників крамниці повідомив виданню, що посадовці, зокрема, вимагали підтвердження інвестиції. Відділення Високого суду Квазулу-Наталу в Пітермаріцбурзі зобов’язало муніципалітет дозволити цим магазинам відновити роботу.

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Право на самозайнятість

Юрист організації Lawyers for Human Rights Ньїко Маньюса назвав використання норми про 5 млн рандів викривленням Імміграційного акту. За його словами, цей поріг застосовують до деяких заяв на бізнес-візу, але він не поширюється автоматично на кожного іноземця, який веде бізнес у країні.

Як зазначає Daily Maverick, право біженців і шукачів притулку на самозайнятість підтверджене судовою практикою. У 2014 році Верховний апеляційний суд постановив, що загальної заборони для біженців і шукачів притулку займатися самозайнятістю немає, а право шукати роботу в законі про біженців охоплює і ведення власної справи.

Юристка Центру прав біженців Університету Нельсона Мандели Лісл Фурі заявила, що законні біженці та шукачі притулку можуть працювати, відкривати бізнес і наймати працівників без інвестиції у 5 млн рандів. За її словами, це також стосується власників окремих спеціальних дозволів, зокрема Zimbabwean Exemption Permit і Lesotho Exemption Permit, які дозволяють працювати, шукати роботу та вести бізнес у ПАР.

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