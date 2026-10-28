У ПАР R1 млрд конфіскованих коштів спрямують проти злочинності — Daily Maverick

У ПАР 1 млрд рандів із коштів, конфіскованих у злочинців, планують спрямувати на боротьбу з організованою злочинністю та корупцією. Ще 1 млрд рандів виділяють на розгортання армії в районах із високою активністю банд, повідомляє Daily Maverick з посиланням на виконувача обов’язків міністра поліції Фіроза Качалію.

Гроші надходять із Рахунку повернення злочинних активів, який поповнюється завдяки вилученню майна та коштів у кримінальних угруповань. За даними міністра, Підрозділ конфіскації активів Національної прокуратури та інші установи вилучили й повернули понад 11 млрд рандів.

Реформа поліції

Качалія описав план перезавантаження Поліцейської служби ПАР, що охоплює деполітизацію керівництва, відновлення кримінальної розвідки, посилення детективних підрозділів, боротьбу з бандами та очищення закупівельних процедур. Він пов’язує реформу з роботою комісії судді Мбуїселі Мадланги, яка розглядає корупцію, можливе проникнення злочинних мереж до системи правосуддя та інституційні проблеми поліції.

Для підготовки змін міністр створив дорадчу групу з 14 експертів. Вона має почати роботу до того, як комісія оприлюднить свої рекомендації, очікувані до січня 2027 року. Серед перших кроків Качалія назвав включення незалежних зовнішніх фахівців до комісій, які добирають провінційних комісарів поліції.

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Станції, технології та закупівлі

Одним із напрямів реформи стане збільшення кількості пріоритетних поліцейських дільниць із 35 до 140. Йдеться про дільниці з найвищими показниками злочинності, де мають оцінити нестачу ресурсів, зокрема транспорту, та посилити контроль за результатами роботи керівників. За словами Качалії, 87 із 140 дільниць уже подали плани покращення.

Також поліція планує цифровізувати оформлення заяв, реєстрацію справ і засвідчення документів, щоб звільнити працівників від частини адміністративної роботи. Проєкт для дільниці Александра в Йоганнесбурзі вже готовий до впровадження.

Окремий блок реформи стосується закупівель. Під час першого етапу перевірок способу життя працівників системи постачання 25 із 54 співробітників не пройшли перевірку. Качалія пов’язав необхідність таких перевірок із розглядом комісією контракту Medicare24 між Поліцейською службою ПАР і Вусімусі Матлалою, якого в матеріалі названо ймовірним кримінальним лідером. Міністр також заявив про намір підтримати 100 тисяч громадських патрульних, хоча фінансування цієї програми ще не забезпечене.

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