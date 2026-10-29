У ПАР Рамафосу поки не запросили свідчити перед комісією — TimesLIVE

У ПАР президента Сиріла Рамафосу поки не запросили свідчити перед комісією, яка розслідує ймовірне політичне втручання у розслідування та кримінальне переслідування злочинів часів апартеїду. Речник комісії Лайонел Адендорф заявив, що президент уже подав афідевіт, а представники, які ведуть збір доказів, не вважають його особисті свідчення необхідними.

Пояснення президента

Як повідомляє TimesLIVE, Рамафоса пояснив у своєму афідевіті, чому не погодився одразу створити окрему комісію після звернення колишніх членів Комісії правди та примирення Ясмін Суки й адвоката Думіси Нцебези. Їхній лист у лютому 2019 року підтримав тодішній голова Комісії правди та примирення Десмонд Туту.

Автори листа просили розслідувати тривалі затримки у притягненні до відповідальності за злочини епохи апартеїду та твердження про можливий політичний вплив на цей процес. Рамафоса заявив, що тоді не створив комісію, оскільки Національна прокуратура ПАР і міністерство юстиції, за його словами, вже працювали над подоланням затримок іншими законними способами.

Президент також заперечив, що сам втручався у роботу поліції чи прокуратури. За його словами, спроби вплинути на пріоритетність або темпи кримінальних проваджень могли б розцінюватися як втручання виконавчої влади в незалежну роботу прокуратури.

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Твердження родин жертв

Імтіаз Ахмед Каджі, племінник убитого антиапартеїдного активіста Ахмеда Тімола, під час слухань заявив, що Рамафоса проігнорував звернення жертв злочинів апартеїду та їхніх родин. Президент відповів, що це питання не входить до мандата комісії, а закон не зобов'язував його створювати окреме розслідування.

Комісію створили у травні 2025 року — приблизно через три десятиліття після завершення роботи Комісії правди та примирення. Вона передала Національній прокуратурі близько 300 справ для кримінального переслідування, однак лише кілька з них дійшли до суду.

Комісія також перевіряє твердження про нібито таємні переговори керівництва Африканського національного конгресу за часів колишнього президента Табо Мбекі та керівництва партії Джейкоба Зуми з колишніми генералами армії й поліції ПАР. За версією заявників, метою таких контактів могло бути уникнення переслідувань за злочини, пов'язані з порушеннями прав людини в період апартеїду. Мбекі ці твердження заперечив.

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