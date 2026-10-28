У ПАР рятують чотирьох людей, заблокованих повінню на річці — TimesLIVE

У селі Мпіндвені поблизу Лібоде в ПАР рятувальники намагаються дістатися трьох школярів і місцевого жителя, які через повінь опинилися на сухій ділянці посеред річки. Зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження інфраструктури у провінції Східний Кейп.

Рятувальна операція

Мер муніципалітету Кінг-Сабата-Даліндієбо Мханьїсені Дудумайо повідомив, що рятувальні команди вже працюють на річці. За даними TimesLIVE, школярі вирушили на риболовлю, однак виявилися відрізаними від берега, коли рівень води почав підніматися.

Речник муніципалітету Олувету Мабовула заявив, що раптові повені почалися приблизно о 17:00 у понеділок. Екстрені служби звернулися по допомогу, однак низька хмарність не дала змоги залучити гелікоптер. Для того щоб дістатися школярів, рятувальники планували використати човни.

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Наслідки злив

Повінь пошкодила дороги та мости в межах муніципалітету Кінг-Сабата-Даліндієбо. За словами Дудумайо, сильні опади вплинули на дороги у 37 округах муніципалітету, особливо в прибережних районах Мкандулі та Коффі-Бей.

Бригади також направили для оцінки збитків і допомоги під час рятувальних робіт на річці Мтата, яка є частиною межі між муніципалітетами Кінг-Сабата-Даліндієбо та Ньяндені. Підтоплення зачепили муніципалітети Альфред-Нзо, О. Р. Тамбо, Аматоле, Кріс-Хані та метрополійний муніципалітет Баффало-Сіті. Мабовула закликав жителів низин бути обережними та не будувати житло вздовж берегів річок.

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