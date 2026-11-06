У ПАР розгляд клопотання про заставу Акілеша Гупти перенесли на 8 грудня — TimesLIVE

У районному суді Ліхтенбурга в ПАР розгляд клопотання про заставу Акілеша Гупти перенесли на 8 грудня. Він залишатиметься під вартою до продовження розгляду, повідомляє TimesLIVE.

Обвинувачення у справі

Гупті висунули обвинувачення у вбивстві, порушенні імміграційного законодавства, керуванні автомобілем без чинного водійського посвідчення та умисному пошкодженні майна. У п’ятницю він постав перед районним судом Ліхтенбурга.

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Як повідомила представниця Національного органу прокуратури Ліндіве Мабаса, обвинувачення пов’язані з інцидентом, який, за твердженням слідства, стався 20 жовтня 2026 року. За версією обвинувачення, на відео нібито зафіксовано, як Гупта наїхав автомобілем на поліцейського, який перебував на службі. Правоохоронець дістав травм і згодом помер.

Статус перебування в країні

Також стверджується, що Гупта є громадянином Індії та не має чинних документів, які дозволяють йому перебувати в ПАР. За даними прокуратури, він прибув до країни у 2024 році за гостьовою візою, строк дії якої вже сплив.

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