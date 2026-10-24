У ПАР Sassa звільнила чотирьох працівників після дисциплінарних справ — TimesLIVE

Південноафриканська агенція соціального забезпечення Sassa звільнила чотирьох працівників у провінції Гаутенг після дисциплінарних проваджень щодо ймовірно шахрайського оформлення соціальної виплати та несанкціонованої зміни платіжних даних отримувача. Про це повідомляє TimesLIVE.

Дві окремі справи

Звільнені працівники раніше працювали в офісах Sassa у Преторії, Сошангуве, Фочвіллі та Рудепорті. За словами речника агенції Лунгело Мкамби, двох співробітників із Преторії та Сошангуве звільнили за нечесність у справі про ймовірне оформлення та перевірку шахрайської заявки на соціальну виплату, пов’язаної з подружньою парою.

Ще двох колишніх працівників офісів у Фочвіллі та Рудепорті звільнили після розгляду справи про зміну платіжних даних одержувача соціальної виплати без його згоди.

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Кримінальні розслідування тривають

Мкамба заявив, що у справах тривають кримінальні розслідування. Виконувач обов’язків регіонального керівника Sassa в Гаутенгу Моцеле Мохламоньяне привітав результати дисциплінарних процедур та заявив, що агенція дотримується принципів підзвітності й відповідальності.

За його словами, Sassa має захищати цілісність системи соціальної допомоги й забезпечувати законне адміністрування виплат в інтересах отримувачів, які мають на них право. Агенція також повідомила про намір посилювати внутрішній контроль і механізми моніторингу для виявлення, запобігання та протидії шахрайству й корупції. Працівників і громадян закликали анонімно повідомляти про підозри щодо шахрайства до офісів Sassa або правоохоронних органів.

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