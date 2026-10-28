У ПАР судять двох чоловіків у справі про вбивство дорожнього посадовця — TimesLIVE

У Високому суді Мбомбели в ПАР розпочався розгляд справи проти 36-річного Чарльза Мбонґісені Мабузи та 46-річного Сайко Джуніора Нґоми. Їх обвинувачують у вбивстві керівника дорожньої служби Бушбакріджа Джудаса Ленса Чілоане. Обидва чоловіки не визнали вини за всіма пунктами обвинувачення, повідомляє TimesLIVE.

Обставини справи

За версією обвинувачення, 11 березня 2023 року Мабуза та Нґома підійшли до автомобіля, що стояв на узбіччі Кранскоп-роуд у Вайт-Рівері. У машині перебували Чілоане та ще одна людина, яка вижила.

Прокуратура стверджує, що обвинувачені наказали людям в автомобілі їхати до зарослої місцевості, де вимагали гроші. Після того як вони дізналися, що Чілоане був працівником дорожньої служби, то нібито зажадали його службову вогнепальну зброю.

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Обвинувачення та перебіг процесу

Сторона обвинувачення заявляє, що чоловіки застрелили Чілоане, а потім утекли з його мобільним телефоном, грошима, ноутбуком і вогнепальною зброєю. Смерть посадовця констатували на місці події.

Мабузі та Нґомі інкримінують змову з метою вчинення пограбування та вбивства, пограбування за обтяжувальних обставин, убивство, зберігання вогнепальної зброї або її імітації з наміром вчинити злочин, зберігання забороненої вогнепальної зброї та незаконне зберігання боєприпасів. Обидва залишаються під вартою, а обвинувачення продовжує представляти докази. Судовий розгляд запланований до 13 листопада.

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