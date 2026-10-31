У ПАР Transnet встановила рекорд поїздом із 696 вагонів — RMF24

У Південно-Африканській Республіці державна компанія Transnet провела найдовший вантажний поїзд в історії. Склад завдовжки 7,6 кілометра налічував 696 вагонів. Рекордний рейс 18 жовтня вирушив із порту Салданья-Бей на західному узбережжі країни до однієї з шахт із видобутку залізної руди в глибині ПАР, повідомляє RMF24.

860 кілометрів за два дні

Під час рекордної поїздки потяг подолав 860 кілометрів, а вся подорож тривала два дні. Вагони були порожніми: це дало змогу безпечніше провести випробування та проаналізувати поведінку настільки довгого складу на маршруті.

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Для руху поїзда застосували електровози й тепловози, розміщені вздовж усього складу. Таке розташування мало забезпечити необхідну тягу та стабільність під час рейсу. Операцію планували не лише для встановлення рекорду, а й для перевірки можливостей перевезення великих обсягів вантажів на значні відстані.

Попередній рекорд належав Австралії

Попередній рекорд було встановлено в Австралії у 2001 році. Тоді поїзд завдовжки 7,24 кілометра перевозив залізну руду від шахти до порту в Західній Австралії. Новий склад у ПАР перевершив цей показник на 360 метрів.

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