У ПАР у справі про вбивство репера AKA з Mercedes вилучили ДНК і гільзи — TimesLIVE

У Високому суді Дурбана в ПАР криміналістка Сілінділе Дламіні повідомила про вилучення з Mercedes-Benz доказів, зокрема матеріалів ДНК, відбитків пальців, гільз, сірників і фрагмента одягу. Слідство вважає цей автомобіль імовірним транспортом для втечі після вбивства репера Кірнана Форбса, відомого як AKA. Про це повідомляє TimesLIVE.

За словами Дламіні, вона прибула на місце події, де зустрілася зі слідчим Кумарасаном Піллаєм, сфотографувала місце та зібрала речові докази. Криміналістка заявила, що серед них були балістичні й біологічні матеріали, зокрема ДНК, сірники та шматок одягу. Вона також повідомила про виявлення гільз і патрона.

Заперечення захисту

Раніше детектив Раджен Сандерс показав у суді відео, на якому Mercedes-Benz швидко від’їжджає від місця стрілянини біля ресторану Wish на Флорида-роуд у лютому 2023 року. За версією слідства, автомобіль залишав місце злочину.

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Захист поставив під сумнів ідентифікацію машини, зазначивши, що в районі Морнінгсайд є багато схожих автомобілів. Таким чином адвокати намагалися припустити, що слідчі могли помилково визначити транспортний засіб. Дламіні ще не свідчила в суді про результати будь-яких досліджень ДНК.

Перебіг процесу

Семеро чоловіків не визнали вини за обвинуваченнями, серед яких убивство, замах на вбивство та незаконне володіння вогнепальною зброєю. Їх судять у справі про вбивство Форбса та його друга, шеф-кухаря Тебелло Мотсоане, відомого як Tibz.

Також суд заслуховує дані експерта системи відстеження Cartrack Карела Ротманна щодо сірого Volkswagen Polo та Hyundai Grand i10. Обвинувачення стверджує, що ці автомобілі використовували люди, які відстежували пересування AKA в день його загибелі. Дані відстеження показали, що 9 лютого 2023 року обидві машини виїхали з Кілер-Плейс у Дурбані. Перехресний допит Ротманна відклали, оскільки захист не був до нього готовий, і суд перейшов до інших свідків. Розгляд справи триває.

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