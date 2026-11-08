У ПАР в автокатастрофі загинув лауреат екопремії Goldman — Daily Maverick

У ПАР в автокатастрофі загинув 70-річний екологічний активіст Дезмонд Д'Са — співзасновник Південно-Дурбанського альянсу громад за охорону довкілля (SDCEA) та лауреат Goldman Environmental Prize 2014 року. Аварія сталася 29 жовтня на південному узбережжі провінції Квазулу-Натал, коли він їхав до офісу організації. Про це повідомляє Daily Maverick.

Боротьба за чисте повітря

Д'Са допоміг заснувати SDCEA близько 30 років тому. Організація насамперед обстоювала право жителів півдня Дурбана на чисте та безпечне повітря. Активіст народився в Като-Манорі, а в середині 1960-х його родину переселили до Вентворта — району, оточеного нафтопереробними заводами, хімічними підприємствами та паперовою фабрикою.

У 1980-х роках Д'Са долучився до створення Форуму розвитку Вентворта. У 1995 році він та його соратники з SDCEA звернулися до Нельсона Мандели під час візиту президента до Вентворта на відкриття розширення паливного нафтопереробного заводу Engen. Вони порушили питання високих показників лейкемії, онкологічних захворювань і астми у Вентворті, Меребенку та Блаффі.

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Після протестів було сформовано міжурядовий план, який передбачав належний моніторинг забруднення повітря та поступове скорочення промислових викидів у житлових районах півдня Дурбана.

Прощання в Дурбані

На меморіальних заходах у залі Остерсвілл та католицькій церкві Христа Царя у Вентворті колеги називали Д'Са принциповим і наполегливим захисником громад. Голова SDCEA Верушка Мемдатт сказала, що він знав кожну вулицю Вентворта й Остерсвілла та вислуховував скарги місцевих жителів.

Співзасновник організації groundWork Боббі Пік розповів, що кампанії Д'Са вийшли за межі Дурбана та допомагали налагоджувати солідарність з екологічними активістами в інших забруднених регіонах ПАР, а також у дельті Нігеру й на берегах річки Міссісіпі. Д'Са також брав участь у протестах проти планів морської розвідки нафти й газу біля узбережжя Квазулу-Наталу.

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