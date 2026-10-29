У ПАР в ДТП загинули екоактивіст Десмонд Д’Са та двоє членів родини — TimesLIVE

На південному узбережжі провінції Квазулу-Натал у ПАР в автомобільній аварії загинув 70-річний екологічний активіст Десмонд Д'Са. Разом із ним у транспортному засобі загинули двоє членів його родини. Вони їхали до офісу South Durban Community Environmental Alliance у районі Вентворт, повідомляє TimesLIVE.

Боротьба з промисловим забрудненням

Д'Са працював у South Durban Community Environmental Alliance (SDCEA), яка об'єднувала громади півдня Дурбана, зокрема Вентворта, Меребанка, Умлазі, Ісіпінго та Блаффа. Організація поєднувала екологічні питання із захистом прав людини та заохочувала мешканців брати участь у рішеннях, що стосувалися їхніх районів.

Активіст допомагав жителям протидіяти промисловому забрудненню. За даними Goldman Environmental Prize, він сприяв тому, щоб громади аналізували плани розширення підприємств, отримували юридичні консультації та збирали зразки повітря простим обладнанням для документування впливу забруднення.

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У серпні 2010 року оператор полігону небезпечних відходів на Bulbul Drive у Чатсворті відкликав заявку на його розширення, а в листопаді 2011 року полігон закрили. За цю роботу Д'Са у 2014 році отримав Goldman Environmental Prize.

Відзнаки та реакція

Згодом невідомі підпалили будинок активіста. Д'Са зазнав опіків, його речі були знищені, а родина пережила травматичний досвід. Він також був лауреатом премії Diakonia Human Rights Award 2013 року та отримав почесний докторський ступінь із наук про здоров'я від Durban University of Technology у вересні 2015 року.

Колеги Д'Са в SDCEA заявили, що приголомшені звісткою про його смерть і не змогли надати коментар. Гуманітарна активістка Любна Надві назвала його своїм другом і соратником та відзначила його роботу з екологічної освіти й діяльність у SDCEA.

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