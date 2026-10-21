У ПАР відновили постачання хлору, але воду ще не визнали безпечною — TimesLIVE

У Бронкхорстспрейті в ПАР відновили постачання хлору для очищення водоочисної станції, однак воду з неї ще не визнали безпечною для споживання. Про це заявила мерка Тшване Насіфі Моя, повідомляє TimesLIVE.

За даними видання, понад 400 жителів Бронкхорстспрейта, переважно дітей, захворіли на шлунково-кишкові розлади після вживання води, яку муніципалітет постачав без хлорування та очищення.

Очищення мережі та ремонт станції

Моя повідомила, що до відновлення й модернізації станції залучили водопостачальну компанію Rand Water. Її технічні фахівці вже проводять технічне обслуговування об'єкта та оцінюють заходи, необхідні для приведення станції до потрібних стандартів.

Найближчими днями на об'єкті триватимуть інтенсивні технічні роботи. Вони можуть передбачати зміни в роботі станції, зокрема її можливе тимчасове зупинення для встановлення обладнання. Влада пообіцяла повідомляти мешканців про зміни, які можуть вплинути на водопостачання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Моніторинг якості води

Уражену водопровідну мережу почали промивати та дезінфікувати. Якість води щодня контролюватимуть влада Тшване, національний департамент водних ресурсів і санітарії та Комісія з досліджень водних ресурсів.

Після відвідування клініки Dark City в Екангалі Моя заявила, що кількість нових випадків шлунково-кишкових захворювань зменшилася з піку у 72 випадки 13 жовтня до 16 випадків 18 жовтня. Медики клініки також повідомили про скорочення кількості пацієнтів із такими симптомами.

У постраждалих громадах працюють 35 автоцистерн: сім муніципальних і 28 від постачальників послуг. За словами Мої, ще одну цистерну очікували в середу, що мало збільшити їхню кількість до запланованих 36.

Читай нас у