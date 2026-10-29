У ПАР вилучення баса розширило середовище рідкісної риби з 2 до 10 км — Mongabay

У ПАР проєкт із вилучення інвазійного плямистого баса з верхньої течії річки Бреккранс розширив середовище існування виду Pseudobarbus doring, що перебуває під критичною загрозою зникнення, з 2 до 10 кілометрів. До початку робіт популяція цієї прісноводної риби була обмежена двокілометровою ділянкою, куди бас не міг потрапити, повідомляє Mongabay.

Інвазійний хижак у річці

Плямистого баса завезли до річкової системи наприкінці 1930-х років для спортивного рибальства. За словами екологині Cape Nature Мартін Джордан, цей хижак полює на дрібну рибу, тоді як більшість місцевих видів мають довжину до 12 сантиметрів. Після інтродукції бас поширювався настільки далеко, наскільки дозволяло середовище, а природними перешкодами для нього ставали, зокрема, водоспади.

Еколог Центру досліджень прісних вод Джеремі Шелтон зазначив, що в річці Бреккранс збереглася найбільша популяція Pseudobarbus doring, яка, ймовірно, налічує лише кілька сотень дорослих особин. В іншій річці цей вид також трапляється, проте в дуже незначній кількості.

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Роботи тривають із 2023 року

Проєкт відновлення річки Бреккранс реалізують Центр досліджень прісних вод, Cape Nature та Fynbos Fish Trust. Із 2023 року щоліта Південної півкулі учасники проєкту вилучають баса з річки. Також нижче за течією спорудили бар’єр, щоб не допустити повторного проникнення хижака на очищену ділянку.

Для вилучення баса з восьми кілометрів верхньої течії використовували сітки, підводні рушниці та електролови. За словами Джордан, після усунення хижацького тиску відновлення продемонстрували всі місцеві види риб, а їхній ареал збільшився. Шелтон заявив, що результат проєкту засвідчує можливість повного й постійного вилучення інвазійного баса з окремих річкових ділянок механічними методами.

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