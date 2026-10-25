У Дурбані в ПАР затримали щонайменше п’ять великих баобабів, які планували експортувати до Грузії. Як повідомляє Daily Maverick, Департамент лісового господарства, рибальства та довкілля ПАР заявив, що у справі висунули кримінальні обвинувачення проти кількох сторін. Дерева з переважно відокремленими коренями та гілками затримали на складі Africa Global Logistics у промисловій зоні Мобені.

За даними департаменту, під час перехоплення вантажу 17 липня 2026 року експортер не зміг надати чинну ліцензію, необхідну для поводження з охоронюваними деревами. Баобаби належать до переліку спеціально захищених місцевих видів: без офіційного дозволу їх не можна пошкоджувати, переміщувати, зберігати, продавати, перевозити чи експортувати.

Заяву на ліцензію відхилили

27 липня експортер подав заяву на ліцензію щодо п’яти дерев. Департамент відхилив її 31 липня, пояснивши це кримінальним розслідуванням і відмовою видавати дозвіл заднім числом для легалізації ймовірно незаконних дій. 8 серпня заявник оскаржив це рішення, і апеляція перебуває на розгляді.

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У відомстві також заявили, що дерева викопали в муніципалітеті Лефалале району Вотерберг у провінції Лімпопо. Вид Adansonia digitata охороняється також законодавством Лімпопо, а дозвіл за провінційним законом про управління довкіллям для цих дерев не отримували.

Позиція логістичної компанії

У Africa Global Logistics заявили, що компанія діяла лише як постачальник логістичних послуг і не є власником вантажу, експортером або утримувачем дозволу. Компанія відмовилася розкривати дані клієнта через конфіденційність, водночас зазначивши, що готова співпрацювати з компетентними органами офіційними каналами.

За спостереженнями Daily Maverick, баобаби лежали на бетонованому майданчику під сонцем, і це могло тривати від двох до трьох місяців. Фахівець із місцевих рослин Джефф Ніколс, оцінивши фотографії, припустив, що дикорослі дерева могли бути старшими за 50 років, і висловив занепокоєння умовами їхнього зберігання.

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