У ПАР вода повертається до частин районів Тшване — TimesLIVE

У муніципалітеті Тшване в ПАР повідомили про поступове відновлення водопостачання в окремих частинах районів Гарсфонтейн і Елардус-Парк. Роботи з ремонту водоочисної станції Бронкгорстспруїт і стабілізації подачі води в місті тривають, повідомляє TimesLIVE.

Очищення резервуарів

Мер Тшване Насіфі Моя заявила, що Rand Water і міський підрозділ водопостачання та каналізації продовжують відновлення водоочисної станції. Технічна команда завершила очищення більшого резервуара, тоді як менший і далі очищають від залишків мулу із застосуванням додаткового обладнання.

Підготовка системи фільтрації виконана приблизно на 90%, зокрема триває перевірка електричних компонентів. До точки забору неочищеної води підключили генератор, а решту електромонтажних робіт завершують. За словами Мої, команди планують закінчити очищення в середу, після чого розпочнуть випробування та введення системи в експлуатацію. Цей етап передбачає внутрішню циркуляцію води, хлорування і промивання системи.

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Попередження для мешканців

Попередження про небезпечну воду для громад, які отримують її зі станції Бронкгорстспруїт, а також для району Хамманскраал, фаза 3, залишаються чинними. Жителів закликали користуватися лише схваленими містом альтернативними джерелами води до офіційного повідомлення про безпечність води.

Мешканців зони постачання Бронкгорстспруїт попросили не використовувати уражену водопровідну воду для пиття, приготування їжі, харчових потреб або особистої гігієни. Моя наголосила, що кип’ятіння не робить таку воду безпечною, а запаси, набрані до оголошення попередження, слід вилити. Місто також застерегло не набирати питну воду з річок, дамб, струмків, криниць і неперевірених свердловин.

Окремо Тшване призупинило наповнення автоцистерн на гідранті в Каллінані після виявлення підвищеної каламутності води. Місто взаємодіє з Magalies Water та очікує додаткових результатів аналізів, щоб визначити, чи можна безпечно відновити наповнення цистерн. Водночас влада шукає альтернативні місця для їх наповнення, аби підтримувати екстрений розподіл води.

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