У ПАР за шість років не висунули обвинувачень у справі про 270 млн рандів — TimesLIVE

У ПАР через шість років після початку розслідування SIU щодо водопостачальної компанії uMngeni-uThukela Water у справі досі не висунули обвинувачень. Як повідомляє TimesLIVE, розслідування стосувалося ймовірних хабарів і відмивання коштів на 270 млн рандів.

Розслідування SIU

За даними видання, розслідування SIU виявило ймовірні хабарі та відмивання коштів на зазначену суму. SIU скерував одного зі старших посадовців компанії для кримінального переслідування, однак упродовж шести років обвинувачень у цій справі так і не висунули.

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Посадовець залишається на роботі

TimesLIVE називає старшого посадовця uMngeni-uThukela Water Нішала Гаррібарана серед осіб, яких пов’язують із підозрами щодо хабарів та відмивання коштів. За даними видання, він досі працює у водопостачальній компанії, попри скерування його справи для кримінального переслідування.

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