У ПАР заарештували виборця за фото заповненого бюлетеня — TimesLIVE

У провінції Лімпопо в ПАР поліція заарештувала 32-річного виборця, якого підозрюють у фотографуванні заповненого бюлетеня на виборчій дільниці. За даними TimesLIVE, правоохоронці також розшукують іншого чоловіка за аналогічною підозрою.

Два інциденти на дільниці

За словами речника поліції Лімпопо, бригадного генерала Хлулані Машаби, обидва випадки сталися у понеділок на виборчій дільниці в початковій школі Чучекані в поселенні Хумулані, що в Лулекані. Близько 10:00 32-річний чоловік нібито сфотографував бюлетень після голосування. Керівниця дільниці звернулася до нього та повідомила, що фотографувати заповнений бюлетень заборонено виборчими правилами.

Другий випадок стався приблизно о 13:40. За повідомленням поліції, інший виборець також сфотографував свій бюлетень. Після звернення керівниці дільниці він, як стверджується, поводився агресивно, словесно образив її та залишив виборчу дільницю.

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Справу передали поліції

Приблизно о 13:50 один із виборців, за даними поліції, опублікував зображення заповненого бюлетеня у статусі в соцмережі. Керівниця дільниці поінформувала Виборчу комісію ПАР, яка порадила звернутися до поліції. Заяву подали вже після закриття дільниці, коли обидва чоловіки залишили її територію.

32-річного підозрюваного затримали у вівторок. Очікувалося, що в середу він постане перед магістратським судом Лулекані.

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