У ПАР закрили водоочисну станцію через кишкову паличку — TimesLIVE

У ПАР водоочисну станцію в Бронкгорстспруйті, що входить до муніципалітету Тшване, зупинили 14 жовтня після того, як аналізи виявили у воді кишкову паличку E. coli. Інспектори встановили, що на об’єкті не було хлору з 23 вересня, а станція працювала без нього 21 день. Після споживання забрудненої води сотні жителів звернулися зі шлунково-кишковими розладами, повідомляє TimesLIVE.

Невиконаний план

Департамент водопостачання та санітарії ще в лютому надіслав муніципалітету лист про невідповідність роботи станції вимогам. У відповідь влада Тшване подала план усунення порушень, однак не виконала жодного із зобов’язань у визначені строки.

За словами директорки з моніторингу дотримання вимог у департаменті Анет М’юїр, у звіті Blue Drop за 2023 рік станція набрала 42,3% за показниками відповідності стандартам питної води за орієнтиру щонайменше 95%. Муніципалітет мав до кінця травня оновити фільтрацію, до кінця липня встановити два нові насоси для сирої води та модернізувати центр керування двигунами. До кінця серпня він також зобов’язувався ввести в експлуатацію насоси високого підйому, провести ремонт і видалити мул, а також найняти критично необхідний персонал.

Подальші аналізи у червні, липні, серпні та вересні також засвідчили невідповідність вимогам: у пробах води виявляли E. coli. Мер Тшване Насіфі Моя на засіданні парламентського комітету визнала, що місто не реалізувало власний план виправлення ситуації.

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Хворі та перевірки

Станом на 19 жовтня національний департамент охорони здоров’я зафіксував 595 випадків шлунково-кишкових захворювань, зокрема 269 пацієнтів у Бронкгорстспруйті. Серед хворих було 262 дитини віком до чотирьох років, а 18 людей госпіталізували. Щоденний облік випадків припинили після виявлення проблем у системі звітності, де частину випадків порахували двічі, а частину не врахували.

Моя заявила, що хлор закінчився після того, як постачальник вимагав підвищити ціну вчетверо, а переговори не дали результату. Вона також повідомила про відсторонення керівника станції за підсумками попередньої перевірки та доручила провести незалежне розслідування закупівель, роботи об’єкта, управління й інформування населення.

Департамент водопостачання та санітарії відкрив кримінальну скаргу, а Управління громадського захисника та Південноафриканська комісія з прав людини розпочали перевірки. Окремо інспекція виявила проблеми з хлоруванням і на водоочисних спорудах Findlay у Тшване: мешканців центрального ділового району Преторії в ніч на четвер попередили про небезпеку води для пиття.

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