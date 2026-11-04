У ПАР застрелили адвокатку Надін Мейнтьєс і її пасажира — TimesLIVE

В Елдорадо-Парку в ПАР озброєні люди застрелили 30-річну адвокатку Надін Мейнтьєс та чоловіка, який перебував разом із нею в автомобілі Toyota Urban Cruiser. Напад стався в понеділок на з’їзді Кліпспрейт-Вест.

Стрілянина в автомобілі

Як повідомляє TimesLIVE, озброєні люди відкрили вогонь по Toyota Urban Cruiser.

Речник поліції, підполковник Айзек Мудау, заявив, що правоохоронці виявили автомобіль із кульовими отворами у дверях водія. Усередині перебували жінка на водійському сидінні та чоловік на пасажирському. Екстрені служби констатували смерть обох.

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Розслідування справи

За словами Мудау, поліція отримала повідомлення про стрілянину в понеділок. Правоохоронці розслідують два випадки вбивства, затримань наразі не було.

Мейнтьєс працювала в юридичній фірмі Dane von Branden Attorneys. За даними видання, вона була залучена до кількох резонансних справ у Йоганнесбурзі, зокрема пов’язаних із бандами в Елдорадо-Парку.

Адвокат Арно Шпангенберг, який знав Мейнтьєс з університетських років, назвав її загибель трагедією та наголосив, що представники юридичної професії не повинні боятися за життя, виконуючи свою роботу.

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