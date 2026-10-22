У ПАР застрелили братів-близнюків, власників лаунж-бару — TimesLIVE

У Блумфонтейні, ПАР, невідомі застрелили 52-річних братів-близнюків Кегомодікое та Кеабекое Леконе, які володіли Ekhayeni Lounge Bar. Напад стався вранці в районі Бочабела, коли чоловіки перебували у своєму темно-сірому Ford Ranger біля воріт на вулиці Раматсоеле, повідомляє TimesLIVE.

Напад біля будівлі

За словами речника поліції провінції Фрі-Стейт, підполковника Табо Коване, правоохоронці Мангаунга отримали повідомлення про стрілянину близько 8:51. Свідок, який перебував на другому поверсі двоповерхової будівлі на цій території, почув постріли та вибіг надвір.

Там він побачив чоловіка, який біг до білого хетчбека Chevrolet Aveo. Автомобіль після цього поїхав. Свідок не зміг сказати, чи мав цей чоловік щось у руках; за даними поліції, у машині могли перебувати ще двоє людей.

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Поліція розшукує підозрюваних

Парамедики ER24 констатували смерть братів на місці. Підрозділи поліції, що розслідують тяжкі насильницькі злочини, убивства та пограбування, почали розшук причетних до нападу.

У поліцейській дільниці Мангаунга відкрили справи за фактом подвійного вбивства.

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