У ПАР застрелили кандидата DA Тулані Мбану напередодні виборів — TimesLIVE

У Сасолбурзі в ПАР увечері в понеділок застрелили кандидата від партії Democratic Alliance (DA) у 14-му окрузі Тейлор-Парк у Замделі Тулані Мбану. Він також був лідером фракції DA в муніципалітеті Метсімахоло. Напад стався трохи більш як за тиждень до місцевих виборів, повідомляє TimesLIVE.

Напад біля будинку

Поліція провінції Фрі-Стейт відкрила справу про вбивство. За словами речниці поліції, бригадної генералки Танді Мбамбо, приблизно о 21:40 до будинку Мбани підійшли двоє невідомих чоловіків і покликали його.

Коли Мбана підійшов до них, один із чоловіків, за даними поліції, дістав вогнепальну зброю та кілька разів вистрілив у нього з близької відстані. Кандидат дістав множинні вогнепальні поранення і помер на місці, а нападники втекли пішки.

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Мотив встановлюють

Комісар поліції Фрі-Стейту Тхабанг Лесія доручив розслідування спеціальній групі Zamdela Trio Task Team та підрозділу з боротьби із серйозною організованою злочинністю. Вони мають встановити обставини вбивства, розшукати та затримати підозрюваних.

Поліція заявила, що мотив убивства наразі не встановлено. Також не підтверджено, чи був напад політично вмотивованим; слідчі перевіряють усі можливі версії.

У DA висловили співчуття дружині, родині, друзям і колегам Мбани. У партії зазначили, що він приєднався до DA у 2017 році, займався політичною та громадською діяльністю, а також розбудовував місцеві осередки партії. Раніше він працював радником і членом виконавчого комітету з просторового планування та житлового господарства, коли DA була при владі в Метсімахоло.

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