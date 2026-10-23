У ПАР затримали підозрюваного у пограбуванні відвідувачів казино — TimesLIVE

У Пінетауні, ПАР, затримали 29-річного Сіпосету Ндовелу, якого підозрюють у пограбуванні подружжя та їхнього 58-річного знайомого після візиту до казино. Як повідомляє TimesLIVE, підозрюваний уже постав перед магістратським судом Пінетауна.

Розгляд справи в суді

Суд залишив Ндовелу під вартою. Він має знову постати перед судом 27 жовтня, коли розглядатимуть формальне клопотання про заставу.

За словами речника поліції провінції Квазулу-Натал полковника Роберта Нетшіунди, пограбування сталося вночі 21 серпня. 50-річний чоловік, його 59-річна дружина та їхній 58-річний знайомий залишили казино неподалік Умдлоті приблизно об 23:00 на BMW X3 та Ford Ranger.

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Напад біля будинку

За даними поліції, коли вони прибули до свого помешкання на Бартлетт-роуд у Пінетауні, до них підійшли двоє озброєних підозрюваних. У них забрали гроші, які чоловік отримав у казино, а також жіночу сумочку.

Нетшіунда повідомив, що під час пограбування правоохоронці з підрозділу Flying Squad, які перебували на плановому патрулюванні, рухалися поруч з автомобілем для втечі підозрюваних. По них відкрили вогонь, однак правоохоронці встигли сховатися й не постраждали, а підозрювані втекли.

Поліція помітила білий Toyota Yaris із фальшивими номерними знаками, що залишав місце події. Згодом слідчі встановили, що під час пограбування також використовували білий VW Polo. Ндовелу ідентифікували як власника цього автомобіля та затримали в понеділок детективи підрозділу поліції Квазулу-Натал з розслідування вбивств і пограбувань. Другого підозрюваного розшукують, його особа відома слідчим.

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