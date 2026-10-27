У ПАР затримали підозрюваного у спробі викрадення авто в Пайнтауні — TimesLIVE

У Пайнтауні, ПАР, затримали 35-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до спроби заволодіти автомобілем та стрілянини, під час якої загинув один з імовірних викрадачів авто. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на поліцію провінції Квазулу-Натал.

Обставини інциденту

Інцидент стався 9 жовтня на Лі-Плейс. За даними поліції, батько виїжджав заднім ходом із під'їзної доріжки біля будинку разом із двома дітьми, коли з автомобіля позаду вийшли підозрювані.

Один із підозрюваних, за версією правоохоронців, відкрив вогонь по чоловікові. Батько відкрив вогонь у відповідь і смертельно поранив одного з підозрюваних.

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Затримання та обвинувачення

Речник поліції Квазулу-Натал підполковник Пол Магваза повідомив, що підозрюваного затримали в неділю в КваДабеці після подальшого розслідування детективів із Пайнтауна. За даними поліції, у нього виявили вогнепальну зброю без ліцензії та 14 набоїв.

Поліція повідомила, що чоловікові закидають спробу викрадення автомобіля, три епізоди замаху на вбивство, а також зберігання зброї без ліцензії та боєприпасів. Очікується, що він постане перед магістратським судом Пайнтауна у вівторок.

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