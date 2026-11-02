У ПАР затримали TikTok-користувача після образ на адресу комісара — TimesLIVE
Поліція у провінції Квазулу-Натал у ПАР повідомила про затримання чоловіка у справі щодо crimen injuria та підбурювання до насильства після публікації ним відео в TikTok з образами на адресу комісара поліції провінції генерал-лейтенанта Нглангли Мкхваназі.
Справу відкрили для розслідування
Як повідомляє TimesLIVE, речник поліції Квазулу-Натал полковник Роберт Нетшіунда заявив, що справу відкрили для розслідування після того, як у відеозверненні виявили ознаки crimen injuria та підбурювання до насильства.
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За словами Нетшіунди, підозрюваного розшукали на стадіоні Princess Magogo у КваМашу. Там його затримали в неділю вдень.
Судове слухання в Дурбані
Речник поліції повідомив, що чоловік має постати перед магістратським судом Дурбана в понеділок.