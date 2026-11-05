У ПАР затримали жінку за підозрою у зриві голосування — TimesLIVE

У ПАР поліція затримала 25-річну жінку, яку підозрюють у зриві голосування на виборчій дільниці Мугобоя в окрузі Мопані. Інцидент стався в середу, а в п’ятницю затримана має постати перед магістратським судом Ленєн’є, повідомляє TimesLIVE.

Спроба зйомки під час голосування

За даними поліції, жінка нібито намагалася фотографувати та записувати відео під час голосування. Працівник, який головував на дільниці, повідомив їй, що такі дії заборонені законом і не будуть дозволені.

Після цього підозрювана, за твердженням правоохоронців, стала агресивною та почала ображати працівника дільниці нецензурною лайкою. У поліції заявили, що це спричинило порушення процесу голосування та завадило Виборчій комісії ПАР виконувати свої обов’язки.

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Підозра у порушенні виборчого закону

Речник поліції Малесела Ледваба повідомив, що правоохоронців викликали на місце події й вони затримали жінку. Її підозрюють у порушенні Закону про вибори №51 від 1996 року — умисному перешкоджанні Виборчій комісії ПАР у виконанні її функцій або обов’язків.

Комісар поліції провінції Лімпопо генерал-лейтенант Ян Петрус Схіперс засудив інцидент. Він заявив, що право голосу передбачає обов’язок дотримуватися законів, які регулюють вибори, а поліція реагуватиме на спроби залякувати працівників виборчих дільниць, зривати голосування чи перешкоджати роботі виборчої комісії.

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