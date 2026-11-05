У ПАР завершилося голосування на місцевих виборах — Anadolu Agency

У Південно-Африканській Республіці завершилося голосування на виборах до органів місцевого самоврядування. Виборчі дільниці по всій країні працювали з 7:00 до 21:00 за місцевим часом.

Після закриття дільниць мають розпочати підрахунок голосів. Часткові попередні результати планують оголошувати впродовж ночі, а офіційні повні результати очікують у четвер або п'ятницю.

Явка та робота дільниць

Для участі у виборах зареєструвалися понад 29 мільйонів людей, а по країні працювали близько 23 700 дільниць. За попередніми даними Незалежної виборчої комісії ПАР, станом на 17:00 бюлетені віддали приблизно 12 мільйонів виборців.

Виборча комісія заявила, що її заохочує рівень явки, попри операційні труднощі, які виникали протягом дня. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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Учасники виборів

У виборах беруть участь десятки партій, зокрема Африканський національний конгрес, головна опозиційна партія «Демократичний альянс», «Борці за економічну свободу» та Партія свободи «Інката». Партія uMkhonto weSizwe колишнього президента Джейкоба Зуми вперше бере участь у місцевих виборах.

Більшість виборців, яких опитало агентство, говорили про погіршення муніципальних послуг і прагнення змін. Серед проблем вони називали нестачу чистої питної води, несправну каналізацію, злочинність і торгівлю наркотиками.

Африканський національний конгрес, який привів Нельсон Мандела до перемоги на перших демократичних виборах у ПАР 1994 року, у 2021 році отримав на муніципальних виборах менш ніж 50% голосів по країні. Після загальних виборів 2024 року партія втратила парламентську більшість і сформувала уряд національної єдності разом із «Демократичним альянсом» та іншими партіями.

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