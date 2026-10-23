У ПАР знайшли мертвим сержанта, підозрюваного у вбивстві дружини — TimesLIVE

У провінції Лімпопо, ПАР, 39-річного сержанта поліції знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови через кілька годин після того, як його запідозрили у смертельному пораненні 35-річної дружини. Як повідомляє TimesLIVE, тіло правоохоронця виявили вранці в четвер під деревом марула.

Розшук сержанта

За даними поліції, сержант служив у поліцейській дільниці Вітпорт. Слідство підозрює, що в середу він застрелив дружину в селі Мартинік, що входить до району поліцейського обслуговування Вілла-Нора.

На місце викликали медиків, які констатували смерть жінки. Речник поліції Лімпопо Малесела Ледваба повідомив, що після цього підозрюваний поїхав на білому пікапі Isuzu, а поліція почала його розшук.

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Провадження щодо смерті

Близько 6:30 у четвер поліція отримала повідомлення про білий пікап, припаркований уздовж дороги в районі Ботшабело, який належить до зони обслуговування Том-Берк. Правоохоронці знайшли автомобіль приблизно за 100 метрів від місця, де лежало тіло сержанта.

Поруч із ним виявили видану державою табельну зброю. У поліцейській дільниці Том-Берк відкрили провадження для встановлення обставин його смерті.

Мотив інциденту наразі невідомий, однак поліція не виключає версію домашнього насильства. Комісар поліції Лімпопо Ян Шіперс назвав подію актом гендерно зумовленого насильства та феміциду.

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