У ПАР знайшли мертвою 29-річну кондитерку Анаті Магугу — TimesLIVE

У місті Гкеберга в ПАР знайшли мертвою 29-річну кондитерку та власницю бізнесу Анаті Магугу, яка зникла ввечері в четвер. Її родина підтвердила смерть жінки, повідомляє TimesLIVE.

У заяві сім’я Магуги подякувала людям, які поширювали оголошення про її зникнення, організовували зустрічі та долучалися до пошуків. Родичі також попросили громадськість підтримати їх молитвами й зазначили, що деталі поховання повідомлять згодом.

Поліція продовжує розслідування

Мерка Нельсон-Мандела-Бей Бабалва Лобіше висловила співчуття родині та повідомила, що відвідала її після смерті Магуги. За її словами, її візиту передував брифінг про перебіг розслідування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лобіше заявила, що поліція продовжує з’ясовувати обставини смерті жінки та прагне притягнути відповідальних до відповідальності. Вона наголосила, що публічне поширення чутливої інформації може завадити слідству або майбутньому судовому процесу.

Заклик не поширювати неперевірені дані

Мерка закликала громадян передавати слідчим будь-яку інформацію, що може допомогти у справі, але не поширювати неперевірені відомості. Вона також застерегла політичні партії та окремих осіб від використання трагедії для політичних цілей.

Лобіше заявила, що трагедія нагадує про нагальну потребу посилити скоординовану протидію гендерно зумовленому насильству та феміциду. На її думку, для цього потрібна співпраця державних органів, громадських організацій, політичних лідерів і суспільства, а також підтримка постраждалих і доступ до правосуддя.

Читай нас у