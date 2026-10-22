У ПАР звільнили віцеканцлера Університету Форт-Гейр — TimesLIVE

Рада Університету Форт-Гейр у ПАР звільнила віцеканцлера, професора Сакхелу Булунгу, з негайним набуттям чинності. Рішення ухвалили після незалежного дисциплінарного слухання, на якому головуючий визнав його винним за двома пунктами порушень, повідомляє TimesLIVE.

Порушення під час призначень

За даними ради університету, перший пункт стосувався порушення розділу 19.1 інституційного статуту. Йдеться про призначення членів виконавчого комітету керівництва без передбачених внутрішніх консультацій і схвалення ради.

Другий пункт стосувався заяв Булунгу в медіа, які, за висновком дисциплінарного слухання, завдали шкоди репутації закладу. Водночас за окремим обвинуваченням у непокорі його визнали невинним.

Відставка не зупинила слухання

У комюніке від 21 жовтня голова ради доктор Сіянда Макаула повідомив, що незалежний головуючий слухання рекомендував звільнити Булунгу. За його висновком, встановлені порушення з урахуванням обтяжувальних обставин були досить серйозними, щоб кваліфікувати їх як грубе порушення службових обов’язків.

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Рада також врахувала подальшу неучасть Булунгу в дисциплінарному процесі як обтяжувальну обставину. На думку ради, це разом із висновками про його вину підірвало довіру, необхідну для продовження трудових відносин між університетом і віцеканцлером.

Булунгу був запобіжно відсторонений від посади з 30 березня після перевірки призначення двох виконавчих директорів, яку проводила аудиторська компанія Morar Auditors. У вересні він подав заяву про відставку перед початком представлення свого захисту на слуханні.

Спершу рада не погодилася на його негайний вихід з посади, посилаючись на передбачений контрактом строк попередження. Згодом його скоротили до 23 жовтня, однак дисциплінарний процес продовжили. Остаточне рішення припинило трудові відносини на два дні раніше.

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