У Парагваї 27 людей звинуватили у справі Ueno Bank — The Rio Times

У Парагваї прокуратура висунула обвинувачення 27 людям у кримінальній справі щодо цифрового Ueno Bank. Йдеться, зокрема, про ймовірне надання банком кредитів компаніям, пов’язаним із його власниками. Як повідомляє The Rio Times, обвинувачення у справі №89/2026 4 листопада прийняв суддя з кримінальних гарантій Умберто Отасу.

Обвинувачені у справі

У справі фігурують семеро директорів Ueno Bank і його статутний аудитор, а також 19 акціонерів, президентів або директорів шести компаній, пов’язаних із кредитами. Серед обвинувачених — основний акціонер Grupo Vázquez Мігель Васкес і президент банку Хуан Мануель Густале.

Прокуратура інкримінує фігурантам зловживання довірою, неналежні дії в кризовій ситуації, замах на шахрайство та порушення обов’язку вести комерційні книги. За версією слідства, кредити пов’язаним структурам могли видаватися за недостатнього або відсутнього забезпечення.

Окремо прокурори зазначили продаж 15 червня кредитного портфеля вартістю 74,4 млн доларів компанії Vinanzas SA, яку згодом пов’язали з банком. За версією обвинувачення, операція могла бути фіктивною: Vinanzas не мала власних коштів, а гроші поверталися через компанії, що отримували позики від Ueno.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запобіжні заходи та окрема справа проти Пеньї

За даними видання, суд 5 листопада постановив взяти шістьох посадовців банку під варту, ще двом директоркам призначив домашній арешт з електронними браслетами. Водночас у різних повідомленнях відрізняється кількість людей, яких узяли під варту.

6 листопада Сенат Парагваю усунув президента Сантьяго Пенью з посади в межах процедури політичного імпічменту за неналежне виконання обов’язків. Того ж дня прокуратура постановила затримати Пенью та колишнього голову центрального банку Карлоса Карвальйо в іншому провадженні — справі №92/2026. Віцепрезидент Педро Алліана того вечора склав присягу як президент.

Жодного з фігурантів не визнали винним, а дату судового розгляду ще не призначили. Центральний банк Парагваю 2 листопада розпочав процедуру врегулювання щодо Ueno після того, як показник платоспроможності банку впав нижче половини встановленого законом мінімуму. Обвинувачення не є вироком.

Читай нас у