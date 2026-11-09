У Парагваї через страйк учителів призупинять шкільне харчування — The Rio Times

У Парагваї в понеділок, 9 листопада 2026 року, призупинять державну програму шкільного харчування Hambre Cero у департаменті Сан-Педро, столиці Асунсьйоні, а також у департаментах Сентраль і Пресіденте-Аєс. Рішення пов’язане зі страйком учителів у державних школах, повідомляє The Rio Times.

Де зупинять постачання

Адміністрація департаменту Сан-Педро в циркулярі від 7 листопада повідомила постачальникам і керівникам шкіл, що в понеділок харчі не постачатимуть і не доставлятимуть до всіх закладів, які беруть участь у програмі. Обмеження стосуватиметься також шкіл, де заняття все ж відбуватимуться.

Міністерство соціального розвитку Парагваю 8 листопада оголосило про аналогічний крок в Асунсьйоні, Сентралі та Пресіденте-Аєсі. За даними міністерства, міністр Тадео Рохас розпорядився призупинити постачання, щоб зберегти державні кошти й уникнути псування продуктів, коли учні залишаються вдома.

Вимоги профспілок

Страйк підтримали Федерація освітян Парагваю, Національна спілка освітян, два профспілкові об’єднання OTEP і профспілка директорів шкіл Sinadi. Вони вимагають державних гарантій щодо державних і пенсійних коштів, пов’язаних із Ueno Bank, про крах якого повідомляє видання.

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Зокрема, профспілки домагаються повернення 60 млн доларів до Caja Fiscal — пенсійного фонду державних службовців — та 350 млн доларів до державного Інституту соціального забезпечення IPS. Серед інших вимог — збільшення фінансування освіти в національному бюджеті на 2027 рік.

Лідери профспілок мали зустрітися з президентом Педро Альяною 9 листопада об 11:30. Заняття, за попередніми даними, мають відновитися у вівторок, 10 листопада.

The Rio Times також пов’язує страйк із політичною кризою в країні. За даними видання, 6 листопада Сенат Парагваю усунув із посади президента Сантьяго Пенью, а Педро Альяна того ж дня склав присягу як глава держави.

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