У Парагваї обшукали будинок експрезидента Пеньї — The Hindu

У Парагваї поліція провела обшук у будинку колишнього президента Сантьяго Пеньї в межах розслідування банківської кризи та краху Ueno Bank. Експрезидента утримують під вартою на території військового об’єкта після того, як Сенат 6 листопада усунув його з посади. Посаду президента обійняв віцепрезидент Педро Альяна.

Розслідування краху банку

Як повідомляє The Hindu, влада минулого тижня втрутилася в роботу Ueno Bank та вилучила його. Це популярний онлайн-банк, у якому мали рахунки майже половина з 6,5 мільйона жителів країни. У банку також зберігалося понад 800 мільйонів доларів державних коштів.

Крах установи спричинив вуличні протести. Прокуратура заявляє, що Ueno Bank отримував депозити від державних структур, водночас видаючи сумнівні кредити компаніям, пов’язаним із керівниками Ueno.

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Звинувачення проти Пеньї

Слідство підозрює Пенью у використанні президентського впливу для спрямування мільйонів державних депозитів до Ueno Bank. Йому також закидають приховування або применшення фінансових проблем банку, попри попередження щодо сумнівних позик і проблем із платоспроможністю.

Пенья, який прийшов до влади 2023 року, до минулого року володів акціями холдингової компанії Ueno Holding. В обвинувальному документі зазначено, що 2024 року він отримав від Ueno Bank два кредити загальною сумою близько 500 тисяч доларів для будівництва будинку поблизу Асунсьйона. Його щомісячний іпотечний платіж становив 38 тисяч доларів — у шість разів більше за місячну президентську зарплату, йдеться в документі.

Педро Альяна 8 листопада заявив, що уряд уже відшкодував кошти 1,2 мільйона клієнтів Ueno Bank, чиї гроші були заблоковані. Загальна сума виплат на той момент сягнула приблизно 158 мільйонів доларів, а компенсації мали продовжитися цього тижня.

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