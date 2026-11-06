У Парагваї Сенат відкрив процедуру імпічменту Пеньї — Der Spiegel

У Парагваї Сенат відкрив процедуру імпічменту президента Сантьяго Пеньї на тлі банківської кризи навколо Ueno Bank. Перед цим спільне засідання Сенату та Палати депутатів втратило кворум під час розгляду поданої Пеньєю заяви про відставку. Представники правлячої партії «Колорадо» залишили залу засідань, повідомляє Der Spiegel.

Сенат викликав президента

Палата депутатів одностайно ініціювала процедуру імпічменту через банківську кризу довкола цифрового банку Ueno. Після перерваного засідання щодо відставки Сенат відкрив провадження та викликав чинного главу держави на слухання.

Пенья заявив у соцмережі X, що братиме участь у процедурі та захищатиметься. За його словами, він співпрацюватиме з компетентними органами, щоб з’ясувати обставини справи. Раніше президент у відеозверненні обіцяв закон, який має якнайшвидше повернути вкладникам належні їм кошти. У заяві про відставку він попросив вибачення, якщо припустився помилки.

Банківська криза та розслідування

Біля будівлі Конгресу в Асунсьйоні кількасот людей протестували проти Пеньї та вимагали його покарання. Учасники акції звинувачують президента у співвідповідальності за банкрутство Ueno Bank. Пенья раніше відкидав звинувачення щодо можливого конфлікту інтересів.

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За даними видання, до березня 2025 року Пенья мав ділові зв’язки з Grupo Vázquez, до якої належить Ueno Bank. Генеральна прокуратура у четвер почала кілька розслідувань щодо президента. Вони стосуються нагляду за банком, процедури його врегулювання та надання державних коштів фінансовій установі.

Центральний банк цього тижня розпочав процедуру врегулювання щодо Ueno Bank після падіння показника достатності її капіталу нижче половини встановленого мінімуму. Клієнти банку тимчасово не мали доступу до рахунків. Банк повідомляв, що в першому кварталі року мав 2,8 мільйона клієнтів — близько 60% дорослого населення країни. Через його рахунки також проводили пенсійні виплати.

Прокуратура підтвердила затримання керівників Ueno Bank. Голова центробанку Карлос Карвальйо залишив посаду; йому також закидали можливий конфлікт інтересів через його попередню керівну роботу в цифровому банку. Про відставку оголосив і міністр внутрішніх справ Енріке Рієра. Центральний банк повідомив про початок виплати гарантійних коштів вкладникам Ueno Bank.

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