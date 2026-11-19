У Парижі у четвер понад тисяча людей взяли участь у марші проти соціальних і податкових заходів для пенсіонерів, передбачених бюджетами на 2027 рік. Про це повідомляє France 24.

Учасники маршу

Марш скликав альянс профспілок. До протесту також долучилися студентські та учнівські групи. Учасники виступили проти запланованих на 2027 рік соціальних і податкових змін, що стосуються пенсіонерів.

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Заходи уряду

За даними видання, уряд хоче, щоб пенсіонери забезпечили близько 5,4 млрд євро. Один із запропонованих кроків — заморозити індексацію пенсій понад 1 260 євро. Також уряд планує реформувати 10-відсоткову пільгу з податку на доходи.

Профспілкові лідери заявили, що ці кошти не повинні надходити з кишень пенсіонерів. Їхня позиція стосується як заморожування індексації, так і запланованих податкових змін.

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