У Парижі розпочався суд над 41-річною Емілі Кеніг, яку обвинувачують у пропаганді угруповання «Ісламська держава» в Сирії та заохоченні інших жінок приєднуватися до нього. Під час першого засідання вона попросила вибачення у своїх дітей, матері та французької нації, повідомляє France 24.

Заява обвинуваченої

Кеніг заявила суду, що їй соромно за свої дії та за вплив, який могла мати джихадистська онлайн-пропаганда. Вона також наполягала, що змінилася. Судовий процес має тривати чотири дні. У разі визнання винною жінці загрожує до 30 років ув'язнення.

Емілі Кеніг родом із Лор'яна в Бретані. У 2012 році, через рік після початку громадянської війни в Сирії, вона залишила у Франції двох дітей і поїхала до Сирії, щоб одружитися з членом угруповання «Ісламська держава». Там вона залишалася десять років.

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Перебування в Сирії та репатріація

За даними обвинувачення, Кеніг була «справжньою іконою» екстремістського угруповання та мала значний вплив в інтернеті. Вона знімалася у пропагандистських відео «Ісламської держави» та жила на території так званого халіфату, проголошеного угрупованням у 2014 році на частині Сирії та сусіднього Іраку.

Наприкінці 2017 року Кеніг затримали сили під проводом курдів, які воювали проти джихадистів. Франція репатріювала її з табору утримання у 2022 році. До Франції також повернулися троє її дітей, народжені в Сирії у 2015 та 2017 роках.

Адвокат Еммануель Дауд заявив, що після повернення до Франції його підзахисна стала зразковою ув'язненою та прагне дерерадикалізації. Найстарша дитина Кеніг, яка вже досягла повноліття, має виступити на її підтримку. Водночас влада французького регіону, що нині опікується трьома молодшими дітьми, звинуватила Кеніг у психологічному та фізичному насильстві над ними, зокрема у демонструванні жорстоких сцен, таких як публічні обезголовлення.

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