У Парижі розпочнеться суд над трьома поліцейськими через побиття продюсера — France 24

У Парижі 9 листопада мають розпочатися слухання у справі трьох французьких поліцейських, яких обвинувачують у побитті музичного продюсера Мішеля Зеклера у 2020 році. Їм закидають умисне насильство, вчинене групою осіб, а також підроблення документів після інциденту. Поліцейським загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє France 24.

Інцидент біля студії

Поліцейські зупинили Зеклера біля його паризької студії 21 листопада 2020 року. Вони заявили, що він не носив обов’язкової під час пандемії COVID-19 маски, а також підозрювали його у вживанні канабісу.

За даними слідства, правоохоронці завели продюсера до входу в його офіс і жорстоко побили. Напад зафіксували камери відеоспостереження студії. Слідство встановило, що приблизно за п’ять хвилин Зеклер зазнав близько 30 ударів кулаками та кийками по обличчю й тілу.

У медичному висновку зазначено черепно-лицеву травму, ушкодження губи та шкіри голови, а також повний розрив сухожилля біцепса. Через травми продюсер не міг працювати протягом 45 днів.

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Версії сторін

У рапорті про затримання поліцейські стверджували, що Зеклер ударив їх і намагався забрати кийок. Однак відеозапис, який французьке медіа Loopsider оприлюднило за кілька днів після події, суперечив цій версії.

Французька омбудсвумен заявляла, що під час нападу поліцейські використовували расистські образи, посилаючись на свідчення чотирьох очевидців. Обвинувачені це заперечують, а заяви про расистські образи не внесли до обвинувального акта. Зеклер також повідомив AFP, що поліцейські вживали щодо нього расистське образливе слово.

France 24 зазначає, що справи про ймовірне поліцейське насильство у Франції рідко доходять до кримінального суду, оскільки більшість із них розглядають внутрішні органи поліції.

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