У пацієнтів із хворобою Паркінсона під час неспання частіше фіксують повільні мозкові хвилі, які зазвичай пов’язують із глибоким сном або станом, подібним до сну. Учасники з цим захворюванням також мали вираженішу денну сонливість, а характеристики повільних хвиль були пов’язані з незначними галюцинаціями та гіршими когнітивними показниками, повідомляє News-Medical.

Дані електроенцефалографії

Автори дослідження на чолі з Фоско Бернасконі використали електроенцефалографію для реєстрації мозкової активності 84 пацієнтів із хворобою Паркінсона та 30 здорових літніх учасників контрольної групи.

У пацієнтів із хворобою Паркінсона реєстрували більшу кількість за хвилину повільних хвиль, подібних до тих, що виникають уві сні, ніж у контрольній групі. Також у цих учасників відзначали більшу денну сонливість.

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Галюцинації та когнітивні показники

Дослідники встановили, що амплітуда таких хвиль була більшою у пацієнтів, які мали незначні галюцинації. Амплітуда хвиль також корелювала з гіршими результатами клінічної оцінки когнітивних функцій.

Повільні хвилі зазвичай спостерігають у здорових людей під час сну, хоча вони можуть короткочасно виникати й у стані неспання — зокрема під час мимовільного відволікання думок або денної сонливості. Раніше було відомо, що в людей із нейродегенеративними захворюваннями, зокрема хворобою Паркінсона, змінюються повільні хвилі під час сну, а також частіше трапляються порушення якості сну та надмірна сонливість удень.

Результати опубліковано в журналі Science Translational Medicine. Автори зазначили, що майбутні дослідження мають з’ясувати, чи виникають такі зміни повільних хвиль ще на продромальній стадії хвороби Паркінсона. На їхню думку, характер цих хвиль потенційно може допомогти виявляти людей із ризиком розвитку захворювання.

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